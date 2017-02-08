Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Chart on Chart - indicador para MetaTrader 5
El indicador Chart on Chart muestra el gráfico de otro símbolo en el gráfico actual.
Puesto que los datos del historial pueden cargarse no inmediatamente, la visualización inicial del indicador puede tardar un buen rato.
Si el indicador se inicia fuera de la sesión de trading, y el gráfico no aparece durante mucho tiempo, hay que reiniciar el indicador.
