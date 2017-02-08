CodeBaseSecciones
Chart on Chart - indicador para MetaTrader 5

prostotrader
Publicado:
ChartOnChart.mq5 (14.62 KB) ver
El indicador Chart on Chart muestra el gráfico de otro símbolo en el gráfico actual.

Puesto que los datos del historial pueden cargarse no inmediatamente, la visualización inicial del indicador puede tardar un buen rato.

Si el indicador se inicia fuera de la sesión de trading, y el gráfico no aparece durante mucho tiempo, hay que reiniciar el indicador.

Chart on Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17085

