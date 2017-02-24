und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Chart on Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Der Chart on Chart Indikator gibt den Chart eines Symbols auf dem aktuellen Chart aus.
Historische Daten können nicht sofort geladen werden, aus diesem Grund kann die erste Anzeige des Indikators viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn der Indikator außerhalb der Handelszeiten gestartet wird, und der Chart lange nicht erscheint, sollte der Indikator neu gestartet werden.
