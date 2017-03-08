私たちのファンページに参加してください
Exp_RSIOMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
RSIOMAヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_RSIOMAエキスパートアドバイザーです。取引を実行するためのシグナルは、MACDヒストグラムによる支持/抵抗レベルのブレイクアウトがあるか、ヒストグラムかシグナルラインの方向が変わるか、またヒストグラムによるシグナルラインのブレイクアウトがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。
EAのRSIOMA_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
コンパイルされたRSIOMA.ex5 and RSIOMA_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
RSIOMA.ex5 およびRSIOMA_HTF.ex5指標は、コンパイル後Exp_RSIOMA.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the RSIOMA indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- ストラテジーテスターでの視覚化のためのRSIOMA_HTF指標ハンドルの取得
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- RSIOMA_HTF指標ハンドルの取得<
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the RSIOMA_HTF indicator");
return(INIT_FAILED);
}
}
したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17054
