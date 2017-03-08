コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Momentum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Momentum指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

Fractal_Momentum_HTFリピータ指標をコンパイルするには、コンパイルされたカスタムFractal_Momentum.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.に配置します。

Fractal_Momentum.ex5指標は、コンパイル後にFractal_Momentum_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにFractal_Momentum指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_Momentum.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- Fractal_Momentum指標ハンドルの取得
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Momentum",e_period,normal_speed,IPC,0);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　Fractal_Momentum_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17053

