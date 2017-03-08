コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Momentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
907
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルモメンタムさらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_Momentum指標

図1　Fractal_Momentum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17043

Exp_Fractal_Force_Index Exp_Fractal_Force_Index

フラクタルForce_Indexに基づいた最も簡単なEAです。

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Force_Index指標です。

ExpPricePosition ExpPricePosition

ExpPricePositionは、PricePosition指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

ADXm ADXm

ADXm - MetaTrader 5版