記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_DeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_WPR指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_DeMarker.mq5 指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 Fractal_DeMarker_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17005
