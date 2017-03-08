入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Bands指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_Bands.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 Fractal_Bands_HTF指標