ポケットに対して
インディケータ

Fractal_CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
860
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルコモディティチャンネルインデックス（Fractal Commodity Channel Index）さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_CCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16960

