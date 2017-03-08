無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractal_CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクタルコモディティチャンネルインデックス（Fractal Commodity Channel Index）さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_CCI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16960
