CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractal_Bands_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2038
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fractal_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_Bands.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Fractal_Bands_HTF

Рис.1. Индикатор Fractal_Bands_HTF

Fractal_CCI Fractal_CCI

Фрактальный Commodity Channel Index.

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

Вариант функции iBarShift для MetaTrader 5, принимает параметр типа datetime — время открытия бара, индекс которого нужно узнать.

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов с доливками по тренду.

Expert MACD EURUSD 1 Hour Expert MACD EURUSD 1 Hour

Работает на базе индикаторов iMACD, MACD