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Fractal_Bands_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_Bands.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Fractal_Bands_HTF
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