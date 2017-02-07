代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Fractal_Bands_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1044
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 Fractal_Bands 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Fractal_Bands.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例1. Fractal_Bands_HTF 指标

图例1. Fractal_Bands_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16961

Fractal_CCI Fractal_CCI

商品渠道指数分形。

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

智能交易系统 Exp_2pbIdealMA, 基于移动平均线交叉, 并依据趋势缩减持仓。

交易系统 MACD EURUSD 1 小时 交易系统 MACD EURUSD 1 小时

基于 iMACD (MACD) 指标操作

GO GO

信号基于四条 iMA (MA) 指标, 分别采用 PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE 价格。仅在对冲帐户交易。