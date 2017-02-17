コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
934
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

WPRオシレータに基づいたジグザグです。

図1　ZigZag_WPR指標

図1　ZigZag_WPR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16579

ZigZag_RVI ZigZag_RVI

RVIオシレータに基づいたジグザグです。

ZigZag_RSI ZigZag_RSI

RSIオシレータに基づいたジグザグです。

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

ストキャスティックスに基づいたジグザグです。

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

MACDヒストグラムに基づいたジグザグです。