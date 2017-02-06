無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag_OsMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 914
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
OsMAオシレータに基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_OsMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16535
