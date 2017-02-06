私たちのファンページに参加してください
Exp_Waddah_Attar_Trend - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 933
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
Exp_Waddah_Attar_TrendエキスパートアドバイザーはWaddah_Attar_Trend指標の色の変化に基づいています。シグナルは指標ヒストグラムの色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたWaddah_Attar_Trend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16409
