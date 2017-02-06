コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XvaMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
796
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XvaMA.mq5 (10.22 KB) ビュー
XvaMA_HTF.mq5 (11.44 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XvaMA指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはXvaMA.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XvaMA_HTF指標

図1　XvaMA_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16342

Exp_ColorXvaMA_Digit Exp_ColorXvaMA_Digit

Exp_ColorXvaMA_DigitエキスパートアドバイザーはColorXvaMA_Digit指標の色の変化に基づいています。

ColorXvaMA_Digit_StDev ColorXvaMA_Digit_StDev

平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。さらに、標準偏差アルゴリズムに基づいて色付きの点でトレンドの強さを示します。

スマートな平均化 - Hello Smart スマートな平均化 - Hello Smart

エキスパートアドバイザーは、特定のアルゴリズムに基づいて負け取引の平均を計算します。

多通貨ナイトスカルパー - Night Scalper Multi 多通貨ナイトスカルパー - Night Scalper Multi

ナイトスカルパー、狭い範囲内で端末時刻の真夜中の12時までの取引。