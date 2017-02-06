Exp_ColorXvaMA_DigitエキスパートアドバイザーはColorXvaMA_Digit指標の色の変化に基づいています。

平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。さらに、標準偏差アルゴリズムに基づいて色付きの点でトレンドの強さを示します。