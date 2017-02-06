無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
J.B
平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorXvaMA_Digit指標
iBarShift_MT5
iBarShift関数のMetaTrader 5用版は、インデックスを見つける必要があるバーの開始時刻を示すdatetime型のパラメータをとります。Exp_StochasticDiff
Exp_StochasticDiffエキスパートアドバイザーはStochasticDiff指標の方向の変化に基づいています。
i4_DRF_v2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i4_DRF_v2指標です。i4_DRF_v3_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi4_DRF_v3指標です。