ポケットに対して
インディケータ

ColorXvaMA_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorXvaMA_Digit.mq5 (13.77 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

J.B

平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorXvaMA_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16265

