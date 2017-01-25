请观看如何免费下载自动交易
ColorXvaMA_Digit - MetaTrader 5脚本
真实作者:
J.B
可以替换移动平均的vaMA指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。小数点尾数在输入变量Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. ColorXvaMA_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16265
iBarShift_MT5
MetaTrader 5 版本的 iBarShift 函数, 使用一个 datetime 类型的参数 — 柱的开启时间, 必须找到柱的索引。Exp_StochasticDiff
Exp_StochasticDiff EA交易是基于 StochasticDiff 指标方向改变的。
i4_DRF_v2_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v2 指标。i4_DRF_v3_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v3 指标。