到包裹
指标

ColorXvaMA_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
ColorXvaMA_Digit.mq5 (13.77 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者:

J.B

可以替换移动平均的vaMA指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。小数点尾数在输入变量Digit中设置:

input uint Digit=3; //舍入的小数位数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. ColorXvaMA_Digit 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16265

