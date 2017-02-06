私たちのファンページに参加してください
Exp_StochasticDiff - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_StochasticDiffエキスパートアドバイザーはStochasticDiffの方向の変化に基づいています。シグナルはヒストグラムの方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたStochasticDiff.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H6での2015のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16255
StochasticDiff 指標に基づいたセマフォシグナル指標です。RVIDiffSign
RVIDiff 指標に基づいたセマフォシグナル指標です。
iBarShift関数のMetaTrader 5用版は、インデックスを見つける必要があるバーの開始時刻を示すdatetime型のパラメータをとります。ColorXvaMA_Digit
平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。