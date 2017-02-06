コードベースセクション
エキスパート

Exp_StochasticDiff - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
Exp_StochasticDiff.mq5 (7.66 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
StochasticDiff.mq5 (7.94 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Exp_StochasticDiffエキスパートアドバイザーはStochasticDiffの方向の変化に基づいています。シグナルはヒストグラムの方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたStochasticDiff.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H6での2015のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

