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ColorXvaMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
J.B
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit
Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.Fibo ZigZag
Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.
Индикатор i4_DRF_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i4_DRF_v3_HTF
Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.