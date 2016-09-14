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Индикаторы

ColorXvaMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1739
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

J.B

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit

Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit

Histogram Bid and Ask prices Histogram Bid and Ask prices

Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.

Fibo ZigZag Fibo ZigZag

Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.

i4_DRF_v2_HTF i4_DRF_v2_HTF

Индикатор i4_DRF_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i4_DRF_v3_HTF i4_DRF_v3_HTF

Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.