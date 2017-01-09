CodeBaseSeções
Indicadores

ColorXvaMA_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

J.B

Indicador vaMA com possibilidade de substituir a média, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXvaMA_Digit

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

Variante da função iBarShift para MetaTrader 5, ela toma o parâmetro do tipo datetime — tempo de abertura da barra cujo índice é preciso saber.

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

O Expert Advisor Exp_StochasticDiff baseia-se na mudança do movimento do indicador StochasticDiff.

i4_DRF_v2_HTF i4_DRF_v2_HTF

Indicador i4_DRF_v2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

i4_DRF_v3_HTF i4_DRF_v3_HTF

Indicador i4_DRF_v3 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.