代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1066
等级:
(14)
已发布:
\MQL5\Include\
dt_FFT.mqh (28.84 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
i-SpectrAnalysis_Chaikin.mq5 (5.74 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin.mq5 (6.88 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin 智能交易系统基于 i-SpectrAnalysis_Chaikin 指标的方向变化。在柱线收盘时, 如果指标线的方向改变, 产生执行交易的信号。

此 EA 需要指标的编译文件 i-SpectrAnalysis_Chaikin.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

应当注意的是, 用在 i-SpectrAnalysis_Chaikin 中的均线算法会导致在所有柱线上指标重绘。因此, 当一些成交执行后, 不可能再还原指标在交易时刻的实际状态图片。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表上的合约历史实例。

图例.1. 图表上的合约历史实例。


测试结果 2015 品种 GBPUSD H4:

图例.2. 测试结果图表

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16215

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

这款 Exp_BalanceOfPower_Histogram 智能交易系统基于 BalanceOfPower_Histogram 指标的方向变化。

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

指标 BalanceOfPower_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。

StepSto_v2 StepSto_v2

趋势指标。

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

这款 Exp_RVIDiff 智能交易系统基于 RVIDiff 指标的方向变化。