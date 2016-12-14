コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AroonOscillatorSignAlert - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
939
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
AroonOscillator.mq5 (7.4 KB) ビュー
AroonOscillatorSignAlert.mq5 (11.85 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_AroonOscillatorSignAlert.mq5 (7.75 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


AroonOscillatorSignAlertt指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。

コンパイルされたAroonOscillator.ex5及びAroonOscillatorSignAlert.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H8での2015のEURAUDの検証結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15950

