AroonOscillatorSignAlertt指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。
コンパイルされたAroonOscillator.ex5及びAroonOscillatorSignAlert.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H8での2015のEURAUDの検証結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15950
