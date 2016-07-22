コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_VWAP_Close - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
722
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
VWAP_Close.mq5 (5.06 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_VWAP_Close.mq5 (6.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_VWAP_CloseはVWAP_Close移動平均の方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の方向の変化があった場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたVWAP_Close.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H8での2014のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15567

InstTrend InstTrend

色付きの雲の形として表されるトレンド指標。

ZZ_Color ZZ_Color

シンプルかつ資源効率的なジグザグ。

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDirected_Movement指標。

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むInstTrend指標。