XDPOCandle指標のシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標ローソク足の色が橙色から薄緑またはその逆に変わる場合に形成されます。

コンパイルされたXDPOCandle.ex5とXDPO.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート