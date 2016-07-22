コードベースセクション
XTRIX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXTRIX指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はXTRIX.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　XTRIX_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15490

