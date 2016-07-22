入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXTRIX指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標はXTRIX.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1 XTRIX_HTF