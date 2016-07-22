AroonHornSign指標のシグナルに基づいた取引システム。

AroonHorn_HTF_Signalは、トレンドの方向またはAroonHorn_Oscillator_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。