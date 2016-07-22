コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AroonHornSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

アルーンホーン指標に基づいたトレンド検出アルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。

図1　AroonHornSign

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15335

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

ColorJFatl_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。

MC_HTF MC_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMC指標

Exp_AroonHornSign Exp_AroonHornSign

AroonHornSign指標のシグナルに基づいた取引システム。

AroonHorn_HTF_Signal AroonHorn_HTF_Signal

AroonHorn_HTF_Signalは、トレンドの方向またはAroonHorn_Oscillator_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。