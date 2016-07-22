コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AroonHornSign - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
AroonHornSign.mq5 (7.38 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_AroonHornSign.mq5 (7.31 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
図1　チャートでの取引の例

EURJPY H4での2015年の検証結果：:


図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15336

