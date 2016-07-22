無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_AroonHornSign - MetaTrader 5のためのエキスパート
AroonHornSign
アルーンホーン指標に基づいたトレンド検出アルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。Exp_ColorJFatl_StDev
ColorJFatl_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。
AroonHorn_HTF_Signal
AroonHorn_HTF_Signalは、トレンドの方向またはAroonHorn_Oscillator_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。XDPO_HTF_Signal
XDPO_HTF_Signalは、トレンドの方向またはXDPO_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。