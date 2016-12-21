Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AroonHornSign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de reconocimiento de tendencias del indicador AroonHorn.
Fig. 1. Indicador AroonHornSign
Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorJFatl_StDev.MC_HTF
Indicador MC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Sistema comercial construido con las señales del indicador AroonHornSignAroonHorn_HTF_Signal
El indicador AroonHorn_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador AroonHorn_Oscillator_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.