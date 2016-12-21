CodeBaseSecciones
AroonHornSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de reconocimiento de tendencias del indicador AroonHorn.


Fig. 1. Indicador AroonHornSign

Fig. 1. Indicador AroonHornSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15335

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorJFatl_StDev.

Indicador MC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Sistema comercial construido con las señales del indicador AroonHornSign

El indicador AroonHorn_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador AroonHorn_Oscillator_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.