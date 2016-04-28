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AroonHornSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма определения трендов из индикатора AroonHorn.
Рис.1. Индикатор AroonHornSign
Detrended_Price_Oscillator_HTF
Индикатор Detrended_Price_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XDPO_Sign
Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий в виде сигналов изменения направления сглаженного индикатора Detrended_Price_Oscillator.
AroonHorn_HTF
Индикатор AroonHorn с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_HTF_Signal
Индикатор NRTR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.