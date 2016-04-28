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Индикаторы

AroonHornSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2212
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма определения трендов из индикатора AroonHorn.

Рис.1. Индикатор AroonHornSign

Рис.1. Индикатор AroonHornSign

Detrended_Price_Oscillator_HTF Detrended_Price_Oscillator_HTF

Индикатор Detrended_Price_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDPO_Sign XDPO_Sign

Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий в виде сигналов изменения направления сглаженного индикатора Detrended_Price_Oscillator.

AroonHorn_HTF AroonHorn_HTF

Индикатор AroonHorn с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

Индикатор NRTR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.