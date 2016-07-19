Participe de nossa página de fãs
AroonHornSign - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1200
- 1200
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador de sinal semáforo com uso do algoritmo de definição de tendências a partir do indicador AroonHorn.
Fig.1. Indicador AroonHornSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15335
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_StDev.MC_HTF
Indicador MC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador AroonHornSignAroonHorn_HTF_Signal
O indicador AroonHorn_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador AroonHorn_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.