CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AroonHornSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1200
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de sinal semáforo com uso do algoritmo de definição de tendências a partir do indicador AroonHorn.

Fig.1. Indicador AroonHornSign

Fig.1. Indicador AroonHornSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15335

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_StDev.

MC_HTF MC_HTF

Indicador MC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_AroonHornSign Exp_AroonHornSign

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador AroonHornSign

AroonHorn_HTF_Signal AroonHorn_HTF_Signal

O indicador AroonHorn_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador AroonHorn_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.