入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDetrended_Price_Oscillator指標

ColorXdinMA_StDev 指標のシグナルに基づいた取引システム。

平滑化されたDetrended_Price_Oscillatorの方向の変化を検出しそれらをシグナルとして表示するセマフォシグナル指標。