私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
AroonHorn_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
図1 AroonHorn_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15299
AroonHorn
AroonHornトレンド指標Detrended_Price_Oscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDetrended_Price_Oscillator指標
Exp_ColorXdinMA_StDev
ColorXdinMA_StDev 指標のシグナルに基づいた取引システム。XDPO_Sign
平滑化されたDetrended_Price_Oscillatorの方向の変化を検出しそれらをシグナルとして表示するセマフォシグナル指標。