Notches_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNotches指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはNotches.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Notches_HTF指標

図1　Notches_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14871

