ポケットに対して
インディケータ

Price_Channel_Central_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
857
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPrice_Channel_Central指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はPrice_Channel_Central.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　Price_Channel_Central_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14812

