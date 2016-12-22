代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

METRO_WPR_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1159
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 METRO_WPR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_WPR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以转轮图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. METRO_WPR_Sign 指标输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算时间帧
input uint PeriodWPR=7;                                // 指标周期
input uint StepSizeFast=5;                             // 快速步进
input uint StepSizeSlow=15;                            // 慢速步进

  2. METRO_WPR_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrDarkTurquoise;           // 上行趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrDarkOrange;              // 下行趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称位移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称位移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角
input uint X_=0;                                       // 水平位移
input uint Y_=20;                                      // 垂直位移
  3. 指标 METRO_WPR_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input uint AlertCount=0;                     // 生成提示的次数

如果在同一图表中使用若干 METRO_WPR_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 METRO_WPR.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 METRO_WPR_HTF_Signal 的趋势延续信号

图例 1. 指标 METRO_WPR_HTF_Signal 的趋势延续信号

图例. 2. 指标 METRO_WPR_HTF_Signal 的交易信号

图例. 2. 指标 METRO_WPR_HTF_Signal 的交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14701

BB_OsMA BB_OsMA

BB_OsMA 指标是圆珠形态的 OsMA 指标, 具有上下偏离作为边带。

ForexLine ForexLine

ForexLine 指标提供交易信号: 红线 (卖出信号) 和蓝线 (买入信号)。

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

指标 METRO_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

指标 METRO_Stochastic_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_Stochastic_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。