DUCT - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 952
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
フラクタルに基づいてチャネルを作成するインディケータです。
インディケータの設定：
- Time_Frame — フラクタルやピボットポイントを求めるための時間軸。Time_Frameが0ならば、現在表示中のチャートの時間軸を意味します。
- Needed_Bars — ヒストリーのバーの総数を表示しています。Needed_Barsが0ならば、バーがすべて考慮されています。
- Clamping_Bars — フラクタルを求めるためのバーの本数。Clamping_Barsが0ならば、自動的に計算されます。
- Koeff_Flat — フラットを判断するための係数
- collir — ラインの色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14641
