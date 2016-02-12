コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DUCT - MetaTrader 4のためのインディケータ

Iurii Tokman | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
952
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
DUCT.mq4 (11.6 KB)
フラクタルに基づいてチャネルを作成するインディケータです。

インディケータの設定：

  • Time_Frame — フラクタルやピボットポイントを求めるための時間軸。Time_Frameが0ならば、現在表示中のチャートの時間軸を意味します。
  • Needed_Bars — ヒストリーのバーの総数を表示しています。Needed_Barsが0ならば、バーがすべて考慮されています。
  • Clamping_Bars — フラクタルを求めるためのバーの本数。Clamping_Barsが0ならば、自動的に計算されます。
  • Koeff_Flat — フラットを判断するための係数
  • collir ラインの色

DUCT

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14641

