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Индикаторы

DUCT - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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Просмотров:
10007
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
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Индикатор строит канал по фракталам.

Описание настроек индикатора:

  • Time_Frame — период графика для нахождения фракталов и опорных точек канала. При = 0 означает текущий период графика, на котором запущена MQL4-программа.
  • Needed_Bars — количество баров в истории для расчета индикатора, при = 0 считаются все бары.
  • Clamping_Bars — ограничение количества баров для поиска фрактала, при = 0 рассчитывается автоматически.
  • Koeff_Flat — коэффициент для определения флэта.
  • collir цвет линий индикатора.

DUCT

DUCT

ChannelsFIBO ChannelsFIBO

Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.

Heiken Ashi in Subwindow Heiken Ashi in Subwindow

Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.

Fonts lib Fonts lib

Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.

Stochastic Only Stochastic Only

Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.