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DUCT - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит канал по фракталам.
Описание настроек индикатора:
- Time_Frame — период графика для нахождения фракталов и опорных точек канала. При = 0 означает текущий период графика, на котором запущена MQL4-программа.
- Needed_Bars — количество баров в истории для расчета индикатора, при = 0 считаются все бары.
- Clamping_Bars — ограничение количества баров для поиска фрактала, при = 0 рассчитывается автоматически.
- Koeff_Flat — коэффициент для определения флэта.
- collir — цвет линий индикатора.
ChannelsFIBO
Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.Heiken Ashi in Subwindow
Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.
Fonts lib
Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.Stochastic Only
Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.