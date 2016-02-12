無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fonts lib - MetaTrader 4のためのライブラリ
入力引数でフォント一覧を管理させるライブラリです。このライブラリは208のフォントがあります。
フォントがドロップダウンリストから選択できます。
必要なフォントを取得するために、 コードは以下の通りです。
fonts_buf[Font]
2つのオブジェクトのために2つの別のフォントが必要なら、書き直しします。
extern fonts Font2 = font1;
2つ目のフォントを取得するためのコードは以下の通りです。
fonts_buf[Font2]
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14633
