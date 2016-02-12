入力引数でフォント一覧を管理させるライブラリです。このライブラリは208のフォントがあります。

フォントがドロップダウンリストから選択できます。

必要なフォントを取得するために、 コードは以下の通りです。

fonts_buf[Font]

2つのオブジェクトのために2つの別のフォントが必要なら、書き直しします。

extern fonts Font2 = font1;

2つ目のフォントを取得するためのコードは以下の通りです。

fonts_buf[Font2]