ライブラリ

Fonts lib - MetaTrader 4のためのライブラリ

入力引数でフォント一覧を管理させるライブラリです。このライブラリは208のフォントがあります。

フォントがドロップダウンリストから選択できます。

必要なフォントを取得するために、 コードは以下の通りです。

fonts_buf[Font]

2つのオブジェクトのために2つの別のフォントが必要なら、書き直しします。

extern fonts Font2 = font1;

2つ目のフォントを取得するためのコードは以下の通りです。

fonts_buf[Font2]

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14633

