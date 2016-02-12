無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Stochastic Only - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1281
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相場にエントリーする点を求めるために、3つのストキャスティックスの指針を使用します。
- 遅い (期間の初期値は700)
- 中間 (期間の初期値は120)
- 早い (期間の初期値は30)
全ての3つのオシレーターが買われすぎ・売られすぎゾーンにある場合、エントリーシグナルが出ます。期間につき買われすぎ・売られすぎゾーンのサイズ: 10/10/5. つまり、例えば、ゾーンのサイズが10に等しいです。ストキャスティックスの値が90を超える場合、売りシグナルが出ます。ストキャスティックスの値が90を割る場合、買いシグナルが出ます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14657
DUCT
フラクタルに基づいてチャネルを作成するインディケータです。ChannelsFIBO
軸線として移動平均線を使用するフィボナッチチャネルを表示します。
Stream
指定された値を超えるバーをマークするインディケータです。FloatingSpread
フローティングスプレッドを表示するインディケータです。幾つかの通貨ペアのスプレッドの変化を表示します。