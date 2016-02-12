相場にエントリーする点を求めるために、3つのストキャスティックスの指針を使用します。

遅い (期間の初期値は700)

中間 (期間の初期値は120)

早い (期間の初期値は30)

全ての3つのオシレーターが買われすぎ・売られすぎゾーンにある場合、エントリーシグナルが出ます。期間につき買われすぎ・売られすぎゾーンのサイズ: 10/10/5. つまり、例えば、ゾーンのサイズが10に等しいです。ストキャスティックスの値が90を超える場合、売りシグナルが出ます。ストキャスティックスの値が90を割る場合、買いシグナルが出ます。