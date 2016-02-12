無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stream - MetaTrader 4のためのインディケータ
指定された値を超えるバーをマークするインディケータです。バーの実体、始値または終値が計算されます。
インディケータの設定：
- Bars_Size — バーサイズの最小値
