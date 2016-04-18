und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DUCT - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 821
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeichnet einen Kanal, der auf Fraktalen basiert.
Beschreibung der Indikator Einstellungen:
- Time_Frame — Die Periode des Charts für die Ermittlung der Fraktale und der Punkte für die Steuerung des Kanals. At = 0 bedeutet, den aktuellen Chart, auf welchem das MQL4-Programm läuft.
- Needed_Bars — Die Anzahl der Bars für die Berechnung des Indikators, at = 0 alle Bars werden verwendet.
- Clamping_Bars — Die maximale Anzahl an Bars für die Suche nach Fraktalen, at = 0 automatische Berechnung.
- Koeff_Flat — Der Koeffizient für die Bestimmung einer Seitwärtsbewegung.
- collir — Die Farbe der Indikatorlinien
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14641
Ein Fibonacci Kanal, dessen Achse die Linie eines gleitenden Durchschnitts ist.Fonts lib
Diese Bibliothek wurde dafür entwickelt, die Liste der Schriftarten in den Eingabeparametern zu implementieren. Diese Bibliothek beinhaltet 208 Schriftarten.
Ein Pfeil-Indikator welcher die möglichen Einstiegspunkte in den Markt darstellt, basierend auf der gleichzeitigen Anwesenheit von drei stochastischen Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden in der überkauften und überverkauften Zone.Stream
Dieser Indikator markierte diejenigen Bars, die die Größe der in den Eingabeparametern angegebenen Werte übersteigen.