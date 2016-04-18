Diese Bibliothek wurde dafür entwickelt, die Liste der Schriftarten in den Eingabeparametern zu implementieren. Diese Bibliothek beinhaltet 208 Schriftarten.

Ein Fibonacci Kanal, dessen Achse die Linie eines gleitenden Durchschnitts ist.

Ein Pfeil-Indikator welcher die möglichen Einstiegspunkte in den Markt darstellt, basierend auf der gleichzeitigen Anwesenheit von drei stochastischen Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden in der überkauften und überverkauften Zone.

Dieser Indikator markierte diejenigen Bars, die die Größe der in den Eingabeparametern angegebenen Werte übersteigen.