Indikatoren

DUCT - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Veröffentlicht:
821
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
DUCT.mq4 (11.6 KB)
Dieser Indikator zeichnet einen Kanal, der auf Fraktalen basiert.

Beschreibung der Indikator Einstellungen:

  • Time_Frame — Die Periode des Charts für die Ermittlung der Fraktale und der Punkte für die Steuerung des Kanals. At = 0 bedeutet, den aktuellen Chart, auf welchem das MQL4-Programm läuft.
  • Needed_Bars — Die Anzahl der Bars für die Berechnung des Indikators, at = 0 alle Bars werden verwendet.
  • Clamping_Bars — Die maximale Anzahl an Bars für die Suche nach Fraktalen, at = 0 automatische Berechnung.
  • Koeff_Flat — Der Koeffizient für die Bestimmung einer Seitwärtsbewegung.
  • collir Die Farbe der Indikatorlinien

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14641

