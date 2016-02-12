無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TradeBreakOut - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
Andriy Moraru
このインディケータは、現在値（高値・安値・終値）から以前に極大値・極小値によって指定されたサポートレベルとレジスタンスレベルの突破までの距離を判断します。
入力パラメータ：
- L (初期値は50) — インディケータの期間期間が長ければ長いほど、突破の数が少なくなりますが、態度が高くなります。
- PriceType (初期値は1) — 計算で使用される価格タイプ日足/週足のために終値が一番いいと思っています。高値や安値は短期トレードで使用した方がいいです。(0 — 終値, 1 — 高値・安値).
アドバイス：
- 上記のグラフは、引数として初期値を設定したインディケータTradeBreakOutを表示します。緑線がゼロマークを超える場合、上昇トレンドとなります。赤線がゼロマークを割る場合、下降トレンドとなります。ゼロレベルからゼロまでの距離が長ければ長いほど、突破の可能性が高いです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13200
