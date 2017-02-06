请观看如何免费下载自动交易
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
- 2016-06-15; v1.49; 代码增强
- 2016-01-11; v1.47; 代码增强
- 2016-01-11; v1.46; 代码增强
- 2016-01-11; v1.45; 代码增强
- 2015-12-29; v1.43; 初始公开发布
VWAP 是一种日内计算方法，主要使用算法和机构交易者的评估，计算当日一种股票相对它交易量权重的平均价格。日内交易者也使用 VWAP 来评估市场方向和过滤交易信号。在使用 VWAP 之前, 应该了解它是如何计算、如何解释它和如何使用它，以及这个指标的缺点 (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/)。
这是一个基于 Ivestopedia 描述的 VWAP 指标 (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp)，
我在指标中加上了三行代码，原则就是每日 VWAP 是基于日内数值计算的，还有每周和每月的指标值是根据每周和每月的起始日期来计算的。
所有这三行都是独立的。默认条件下只启用了日内部分，但是您可以在属性面板中启用其它的。
感谢您下载此代码，我将等候您的留言，投票和打分。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14557
