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Индикаторы

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - индикатор для MetaTrader 5

Felipe Almeida
Felipe Almeida

Felipe Almeida

MQL5 EAs, Indicators and Scripts developer.
2 кода 5 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4849
Рейтинг:
(56)
Опубликован:
Обновлен:
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Версии:

  • 2016-01-11; v1.47; изменения в коде
  • 2016-01-11; v1.46; изменения в коде
  • 2016-01-11; v1.45; изменения в коде
  • 2015-12-29; v1.43; первая опубликованная версия

Индикатор на основе алгоритмов и работы институциональных трейдеров вычисляет в течение дня, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день. Дэйтрейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед тем, как использовать VWAP, нужно уяснить для себя, как он рассчитывается, как его интерпретировать и применять, а также уяснить для себя все плюсы и минусы программы (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Это индикатор VWAP, основанный на описании с Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Я добавил к нему три линии. Главная из них — VWAP Daily, которая рассчитывается на основании внутридневных значений. Weekly и Monthly рассчитываются на данных за неделю и месяц, соответственно.

Все три линии независимы друг от друга. По умолчанию в индикаторе включена только внутридневная линия, но вы можете включить остальные на панели свойств.

Спасибо за то, что загрузили этот код. Я буду ждать ваших комментариев и оценок в голосовании.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14557

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

Простой способ выставления ордеров вручную в Тестере Стратегий.

VWAP - Volume Weighted Average Price VWAP - Volume Weighted Average Price

Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.

PricePercentRange PricePercentRange

Индикатор рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.

BB_OsMA BB_OsMA

Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.