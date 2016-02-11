Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4849
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Версии:
- 2016-01-11; v1.47; изменения в коде
- 2016-01-11; v1.46; изменения в коде
- 2016-01-11; v1.45; изменения в коде
- 2015-12-29; v1.43; первая опубликованная версия
Индикатор на основе алгоритмов и работы институциональных трейдеров вычисляет в течение дня, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день. Дэйтрейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед тем, как использовать VWAP, нужно уяснить для себя, как он рассчитывается, как его интерпретировать и применять, а также уяснить для себя все плюсы и минусы программы (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).
Это индикатор VWAP, основанный на описании с Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).
Я добавил к нему три линии. Главная из них — VWAP Daily, которая рассчитывается на основании внутридневных значений. Weekly и Monthly рассчитываются на данных за неделю и месяц, соответственно.
Все три линии независимы друг от друга. По умолчанию в индикаторе включена только внутридневная линия, но вы можете включить остальные на панели свойств.
Спасибо за то, что загрузили этот код. Я буду ждать ваших комментариев и оценок в голосовании.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14557
Простой способ выставления ордеров вручную в Тестере Стратегий.VWAP - Volume Weighted Average Price
Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.
Индикатор рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.BB_OsMA
Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.