ポケットに対して
エキスパート

RSI_Expert_v2.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート

エキスパートアドバイザの取引の基本原則は以前と同じです。: https://www.mql5.com/ja/code/13809

更新:

  • インディケータの詳細を設定することが可能になった
  • マーチンゲールが追加された
  • 口座残高によるロットサイズ計算が追加された
  • 2つのインディケータMA（速いMAと遅いMA)が追加された

このエキスパートは、2つのインディケータMAの指針を使用します。3つの取引モードが利用できます。：

  • 無効にしたMA — MAを使わずに取引が行われる
  • 線形 — 速いMAが遅いMAを上回る場合、買い取引をする。速いMAが遅いMAを下回る場合、売り注文を開始する
  • 反転形 — 速いMAが遅いMAを上回る場合、売り注文を開始する。速いMAが遅いMAを下回る場合、買い取引をする

マーチンゲール：

  • 買い/売りシグナルの配信が出た時に、前の買い/売り取引が不利である場合、ロットサイズが倍増します。
  • このモードを設定するには、ロットタイプMARTINモードに設定して、Lot
    パラメータで小ロットサイズをしていします。

口座残高によるロットサイズ:

  • 名前は自らを表します。口座残高によって、ロットサイズが違います。

  • このモードを設定するには、ロットタイプ残高に対する割合モードに設定して、Lotパラメータを考慮せずに口座残高によるロットサイズパラメータで必要な値が指定されます。ロットサイズが必要最小限を超えない場合、取引が開始されません。

