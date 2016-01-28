無料でロボットをダウンロードする方法を見る
エキスパートアドバイザの取引の基本原則は以前と同じです。: https://www.mql5.com/ja/code/13809
更新:
- インディケータの詳細を設定することが可能になった
- マーチンゲールが追加された
- 口座残高によるロットサイズ計算が追加された
- 2つのインディケータMA（速いMAと遅いMA)が追加された
このエキスパートは、2つのインディケータMAの指針を使用します。3つの取引モードが利用できます。：
- 無効にしたMA — MAを使わずに取引が行われる
- 線形 — 速いMAが遅いMAを上回る場合、買い取引をする。速いMAが遅いMAを下回る場合、売り注文を開始する
- 反転形 — 速いMAが遅いMAを上回る場合、売り注文を開始する。速いMAが遅いMAを下回る場合、買い取引をする
マーチンゲール：
- 買い/売りシグナルの配信が出た時に、前の買い/売り取引が不利である場合、ロットサイズが倍増します。
- このモードを設定するには、ロットタイプをMARTINモードに設定して、Lot
パラメータで小ロットサイズをしていします。
口座残高によるロットサイズ:
名前は自らを表します。口座残高によって、ロットサイズが違います。
このモードを設定するには、ロットタイプを残高に対する割合モードに設定して、Lotパラメータを考慮せずに口座残高によるロットサイズパラメータで必要な値が指定されます。ロットサイズが必要最小限を超えない場合、取引が開始されません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14476
