Robust EA Template - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 1283
実際の制作者：
Inovance - https://www.inovancetech.com/
決済指値レベルと決済逆指値レベル、またはエントリーポジションとエグジットポジションを正確に指定することができます。クラッシュや接続失敗などのような極端な動作条件で実施できます。
これを使用するために、[Long and Short Entry Conditions]セクションに入力パラメータを入れてください。パラメータは以下のようになります。買いポジションに対する前提条件が発生する場合、LongSignal()関数は1を返します。売りポジションに対する前提条件が発生する場合、ShortSignal()関数は-1を返します。
指定された条件を達成するごとに、買い・売り注文が出されます。買い注文と同時に売り注文を出すことができません。決済指値レベルと決済逆指値レベルを達成する、またはシグナルが反転する場合、ポジションが決済されます。その場合、ポジションが決済され、新規ポジションが建てられます。
EAの入力パラメータ
[Long and Short Entry Conditions]セクションで戦略を実行する例
//+------------------------------------------------------------------+ //| ロングエントリーとショートエントリーの条件 | //+------------------------------------------------------------------+ int indCCI0period = 14; // インジケータ、1期間 int indRSI1period = 14; // インジケータ、2期間 //+----------------------------------------------------------------------------+ //| ロングエントリー(ロングエントリーのために1を返し、ロングエントリーをしないために0です) | //+----------------------------------------------------------------------------+ int LongSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0>-200 && CCI0<=-150) match++; else if(CCI0>-100 && CCI0<=-50) match++; if(RSI1>0 && RSI1<=25) match++; if(match == 2) return 1; return 0; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ //| ショートエントリー(ショートエントリーのために1を返し、ショートエントリーをしないために0です) | //+---------------------------------------------------------------------------------+ int ShortSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0 > 50 && CCI0 <= 150) match++; if(RSI1 > 80 && RSI1 <= 100) match++; if(match == 2) return -1; return 0; }
推奨：
- 4-5桁の引用符で正確に動作します。
- まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
- 戦略の例は上記の通りです。（注意：これは、ランダムに選択された戦略で、デモの目的として使用されます。）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13942
