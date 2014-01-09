基于 Beginner 信号指标的交易系统。在柱线收盘时，如果彩色点出现，产生执行交易的信号。



放置 Beginner.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是十分便利的, 在图表中加载 EA 后, 指标也会在图表中自动显示。本指标总是与 EA 有相同的输入参数。只有当指标与图表的时间帧相吻合，指标才会出现在图表中！

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表