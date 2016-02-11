代码库部分
MACD-2_HTF - MetaTrader 5脚本

macd-2.mq5 (7.09 KB) 预览
macd-2_htf.mq5 (11.46 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的MACD-2指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 MACD-2.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. MACD-2_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14399

