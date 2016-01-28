コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Super Trend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Jason Robinson | Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Vladimir Lyopa
ビュー:
1279
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Jason Robinson

インディケータSuper Trendは、トレンドの傾向、またはエリオット波動を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13248

