私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_MomentumCandleSign - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 700
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータMomentumCandleSignのシグナルをベースに構成された取引システムです。カラーポイントが発生した場合に、バーが閉じる際に取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMomentumCandleSign.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1. チャート上の取引例
2014年/GBPJPY/12時間足のテストの結果
画像2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14250
インディケータ XMA_Range_Channelは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Ultra_Oscillator_HTF
インディケータ Ultra_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
ポジションを開くタイミングを単純明快に表示するトレンドインディケータです。Super_Trend_HTF
インディケータ Super_Trendは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。