シャンデモメンタムオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1738
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Tushar Chande
シャンデモメンタムオシレータ（CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよびほかのインディケータを著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新のインディケータによってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-100～100です。+50と-50の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。
このインディケータは「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格シリーズの平均化）」稿で説明されたSmoothAlgorithms.mqh平滑化アルゴリズムライブラリ（ SmoothAlgorithms.mqhはterminal_data_folder\MQL5\Include に置かれる必要があります） を使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/411
