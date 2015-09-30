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XDerivative_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора Derivative находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XDerivative_StDev
Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) с расширенными возможностями по настройке входных параметров.Kolier_SuperTrend_HTF
Индикатор Kolier_SuperTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.KPrmSt_HTF
Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.